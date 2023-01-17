В этот день праздновала 19-летие: история девушки, оставшейся без глаза от удара РФ по дому в Днепре

В Днепре в результате ракетного удара РФ по многоэтажке тяжелые ранения получила 19-летняя девушка из Луганской области, студентка Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля Анна Котова.

Как сообщила близкая подруга раненой девушки, Анна в день атаки 14 января праздновала свое 19-летие.

В результате ракетного удара девушка получила серьезные травмы, врачи, к сожалению, удалили ей глаз. В настоящее время девушка находится в реанимации.

"Ее достали из-под завалов 14.01.23 из того же дома в г. Днепр, моя подруга Анна Котова чудом осталась жива, именно в этот день девушка праздновала свой 19 день рождения, но в результате российского удара получила серьезные травмы. Спасая жизнь Анне, врачи не смогли сохранить один глаз и удалили его, за другой придется бороться после стабилизации основного состояния, также у девушки многочисленные ушибы и черепно-мозговая травма", — написала подруга Анны Котовой Татьяна Зинцова.

Фото: из соцсетей

Девушка также добавила, что Анна проживала в Днепре без родственников, у нее в городе есть только парень. О том, что Анна Котова находится в реанимации, сообщил и Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА, откуда родом девушка.

"Наша переселенка находится сейчас в больнице Днепра, в реанимации, состояние тяжелое. Сейчас дело за врачами, девушка получает всю необходимую помощь. К сожалению, Анна, именно так зовут девушку, находилась в Днепре сама, без родственников, так что мы сделаем все, чтобы помочь ей", — написал Гайдай.

Ракетная атака РФ по дому в Днепре

Напомним, что 14 января РФ совершила 12 массированную атаку по Украине, в результате которой вражеская ракета Х-22 попала в многоэтажку в Днепре. В результате ракетного удара одна секция дома была полностью разрушена, люди оказались под завалами. По состоянию на 17 января уже известно о гибели 44 человек, среди которых 4 – это дети.

На данный момент поисково-спасательная операция продолжается, под завалами еще остаются люди.

Как после атаки предположил мэр Днепра Борис Филатов, россияне 14 января, вероятно, целились по Приднепровской теплостанции, но промазали и попали в девятиэтажку.

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