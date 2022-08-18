В этой войне нет другого возможного сценария, чем военное поражение России — Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк обратился к мировым лидерам и подчеркнул, что единственный вариант для России в этой войне – это ее поражение.

Как считает Подоляк, "все остальное вернет мир в хаос и кровавые темные века".

Об этом советник главы ОП написал в Сети.

"Формулирования важны. Вместо "не дать Украине упасть" — "помочь Украине победить". Мировые лидеры и западные элиты должны понимать: в этой войне нет другого возможного сценария, чем военное поражение России. Все остальное вернет мир в хаос и кровавые темные века", – говорится в его сообщении.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов подчеркнул, что Украина не пойдет на компромисс с РФ и кремлевскими властями. Он заверил, что Украине нужна полная деоккупация до границ 1991 года.

Тем временем британский полковник предупреждает Украину о вероятной измене Запада, которая может произойти уже зимой. По его словам, у Украины всего три месяца, чтобы предотвратить возможную измену и не позволить армии Путина выиграть войну.

Двойники Путина, Гитлера, Наполеона и даже Ющенко

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