В Евпатории партизаны обнаружили штаб неизвестной воинской части РФ — фото, координаты

Агенты "АТЕШ" уже несколько недель наблюдают за работой штаба.
Во временно оккупированной Евпатории партизаны обнаружили штаб неизвестной воинской части россиян.
Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".
"Агенты АТЕШ уже несколько недель наблюдают за работой штаба пока неизвестной воинской части в Евпатории. Офицеры пытались использовать гражданские машины, носить гражданскую одежду, прятать военную аппаратуру для связи", — говорится в сообщении.
Партизаны ежедневно фиксируется размещение 2-3 автомобилей на черных номерах "особенно важных" командиров и начальника штаба.
"Координаты объекта: 45.218658, 33.377439", – добавили в "АТЕШ".
Напомним, партизаны зафиксировали, как россияне перекидывают в оккупированный Джанкой своих военных из Якутии (фото).
Читайте также: