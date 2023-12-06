В Евпатории партизаны обнаружили штаб неизвестной воинской части РФ — фото, координаты

Агенты "АТЕШ" уже несколько недель наблюдают за работой штаба.

Во временно оккупированной Евпатории партизаны обнаружили штаб неизвестной воинской части россиян.

Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".

"Агенты АТЕШ уже несколько недель наблюдают за работой штаба пока неизвестной воинской части в Евпатории. Офицеры пытались использовать гражданские машины, носить гражданскую одежду, прятать военную аппаратуру для связи", — говорится в сообщении.

Штаб неизвестной воинской части РФ в Крыму

Штаб неизвестной воинской части РФ в Крыму

Партизаны ежедневно фиксируется размещение 2-3 автомобилей на черных номерах "особенно важных" командиров и начальника штаба.

Координаты неизвестной воинской части РФ в Крыму

"Координаты объекта: 45.218658, 33.377439", – добавили в "АТЕШ".

Напомним, партизаны зафиксировали, как россияне перекидывают в оккупированный Джанкой своих военных из Якутии (фото).

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