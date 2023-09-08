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В Европе хотят конфисковать российские активы для восстановления Украины: какая страна может стать первой

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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В Европе хотят конфисковать российские активы для восстановления Украины: какая страна может стать первой

Европарламент / Фото: Associated Press

Первой страной может стать Эстония. Инициатива по конфискованному имуществу россиян разрабатывается в стране с декабря прошлого года.

В Эстонии власти планируют первым в ЕС легализовать конфискацию связанных с Кремлем активов для восстановления Украины.

Об этом в интервью Bloomberg заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

По его словам, правительство страны планирует принять законопроект и через две недели передать его на голосование в парламент.

Инициатива по конфискованному имуществу россиян разрабатывается в Эстонии с декабря прошлого года. Она может повлиять на находящиеся под санкциями ЕС финансовые активы российского бизнеса в стране. Речь идет о около 37 миллионах долларов.

Предполагается, что международный реестр убытков Украины будет использоваться в качестве основы для экспроприации санкционных активов.

Напомним, что в Британии оценили последствия российских атак по портам и элеваторам Украины.

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Дата публикации
Просмотры
353
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