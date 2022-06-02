"В Европе и мире будет своеобразное "8 мая": эксперт рассказал о расцвете Украины после завершения войны

"В Европе и мире будет своеобразное "8 мая": эксперт рассказал о расцвете Украины после завершения войны

Сразу после завершения горячей фазы войны России перспективы вступления Украины в НАТО станут более реальными.

Украине после войны, которую начала РФ во главе с Путиным, может быть предоставлен статус кандидата. В то же время у стран Европы нет никаких аргументов против, даже давний противник Украины в НАТО – Венгрия.

Об этом рассказал глава всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета Юрий Романюк в интервью OBOZREVATEL.

По его словам, не менее 47 стран заявили о поддержке Украины. Присоединились даже Аргентина и Косово, независимость последнего Украина не признала.

"Сразу после завершения горячей фазы войны и прекращения ведения активных боевых действий Украина окажется в состоянии, в котором может реально подаваться и претендовать на вступление в НАТО. Заявка подана, просто нужно подтвердить ее.

А дальше ни у Франции, ни у Германии, ни у кого не может появиться никаких аргументов против предоставления Украине статуса кандидата для вступления в НАТО. В Европе и мире будет своеобразное "8 мая". Во время этого торжества Украина заявит: теперь мы полноценно претендуем немедленно принять нас в НАТО», — рассказал он.

Романюк подчеркнул, что гарантии безопасности, которые предлагаются Украине в качестве альтернативы членству в Альянсе, не стоят внимания, поскольку реальной защиты стране обеспечить не смогут. По его мнению, руководство Украины должно поставить перед собой три цели: восстановление границ по состоянию на 1991 год, членство в НАТО и членство в Евросоюзе.

Напомним, Украина примет участие в совещании министров обороны стран НАТО.

Читайте также: