В Европе не хватает взрывчатых веществ, чтобы производить больше снарядов для Украины — FT

Увеличение спроса может только подтолкнуть цены, которые выросли на пятую часть за последний год.

В Европе говорят о дефиците взрывчатки. А это ограничивает способность европейских оружейников производить боеприпасы для Украины в ближайшие три года.

Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что из-за ограниченных запасов пороха, пластиковой взрывчатки и тротила Европейская военная промышленность не может быстро выполнить заказ для Украины. По словам чиновников и представителей оружейных компаний, это происходит вне зависимости от того, сколько денег на это готовы потратить правительства стран Европы.

"Очень сложно увеличить производство артиллерийских боеприпасов, особенно тяжелых, крупнокалиберных, за короткое время", — заявил глава Ассоциации оборонной и охранной промышленности Чехии Йиржи Хинек.

Представители оборонной промышленности подчеркивают, что в Европе ограничены запасы взрывчатки. По их словам, невозможно в короткие сроки увеличить производство нитроцеллюлозы.

"В Европе нет крупных производителей необходимого нам сырья. Если я хочу увеличить производство пороха, мне нужно, наверное, три года", — сказал Хинек.

Оружейники отмечают, что сейчас нарастить производство взрывчатки можно только в том случае, если импортировать значительные объемы сырья из других стран. В частности, Индии и Кореи.

В частности, чешский государственный производитель – компания Explosia, являющийся одним из крупнейших в Европе поставщиков взрывчатых веществ на заводы по производству боеприпасов, сообщила FT, что ее производство ракетных топлив, используемых в 155-мм артиллерии, "работает на полную мощность" и не будет увеличен к 2026 году.

К слову, правительство Румынии заявило, что ведет переговоры с американскими и южнокорейскими компаниями о строительстве порохового завода в стране. Последний такой завод был закрыт в 2004 году.

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