В Европе увидят уничтоженную технику оккупантов: Украина организует выставку — Резников

Выставку уничтоженной российской техники увидят в нескольких европейских странах.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что выставку уничтоженной российской техники увидят в Севилье (Испания), Лиссабоне (Португалия) и Бордо (Франция).

Об этом он сообщил в Facebook.

"Российские пропагандисты мечтали о том, чтобы их танки достигли Атлантики. Мы им поможем с логистикой: этот металлолом будет выставляться не только в Киеве. Его увидят в Севилье, Лиссабоне, Бордо", — подчеркнул министр.

Напомним, украинские военные уничтожили артиллерийскую установку оккупантов благодаря сюжету российского канала.

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