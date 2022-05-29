В Европе увидят уничтоженную технику оккупантов: Украина организует выставку — Резников

Выставку уничтоженной российской техники увидят в нескольких европейских странах.
Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что выставку уничтоженной российской техники увидят в Севилье (Испания), Лиссабоне (Португалия) и Бордо (Франция).
Об этом он сообщил в Facebook.
"Российские пропагандисты мечтали о том, чтобы их танки достигли Атлантики. Мы им поможем с логистикой: этот металлолом будет выставляться не только в Киеве. Его увидят в Севилье, Лиссабоне, Бордо", — подчеркнул министр.
Напомним, украинские военные уничтожили артиллерийскую установку оккупантов благодаря сюжету российского канала.
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