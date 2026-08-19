В Европе впервые прямо обвинили РФ в умышленных запусках дронов в сторону НАТО: ISW о новой операции Кремля

Моя Санда / © Associated Press

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Президент Молдовы Мая Санду стала первой среди европейских лидеров, кто открыто заявил, что Россия может намеренно направлять часть своих беспилотников в воздушное пространство Молдовы и стран НАТО.

На это обратили внимание аналитики Института изучения войны (ISW).

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По словам Санду, молдавская сторона может отличить случайный залет российского дрона от умышленного нарушения воздушного пространства, анализируя траекторию его полета.

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В ISW назвали это заявление показательным, поскольку ранее ни один европейский глава государства или высокопоставленное должностное лицо настолько прямо не говорил о том, что Россия намеренно запускает часть своих беспилотников в воздушное пространство европейских стран.

Аналитики считают такие инциденты частью российской кампании, которую в ISW называют "Нулевой фазой".

По оценке Института, ее цель постепенно создавать информационные и психологические условия для возможных будущих провокаций против НАТО.

К таким действиям ISW относит возможные операции под чужим флагом, диверсии, создание помех радиоэлектронной борьбе и умышленные нарушения воздушного пространства.

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Таким образом, аналитики рассматривают залеты российских дронов не только как отдельные инциденты, но и как возможную часть более широкой кампании Москвы по проверке реакции европейских государств и НАТО.

Российский беспилотник в Молдове: последние новости

Ранее Санду заявила, что часть российских беспилотников попадает в воздушное пространство Молдовы случайно, однако некоторые из них, по ее мнению, направляют туда намеренно.

«Я считаю, что некоторые попадают туда случайно, а другие — потому что их отправляют, и не только в наше воздушное пространство, но и в воздушное пространство других государств региона. Я видела такие случаи и в Румынии, и в Польше», — заявила президент Молдовы.

Санду подчеркнула, что независимо от причин такие инциденты представляют угрозу людям и являются нарушением суверенитета государств. За них она возложила на Россию. В то же время президент Молдовы отметила, что дипломатические шаги, в частности ноты протеста или возможная высылка российского посла, сами по себе не остановят подобные нарушения.

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