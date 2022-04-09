"В Евросоюзе все едины": канцлер Австрии выступил за усиление санкций против России из-за зверств против мирных украинцев

"В Евросоюзе все едины": канцлер Австрии выступил за усиление санкций против России из-за зверств против мирных украинцев

Негаммер подчеркнул, что все партнеры в Европейском Союзе хотят прекратить войну.

Канцлер Австрии Карл Негаммер в Киеве заявил, что последующие санкции против тех россиян, развязавших и ведущих войну в Украине, будут мощными.

Об этом австрийский политик сообщил на брифинге по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сначала надо сказать, что гибнут украинцы, и этих санкций недостаточно. Мы обсудили и приняли новый пакет санкций. .. и думаем, что они будут действенными. Кроме того, мы также пытаемся расширить санкции и они как раз должны действовать против тех, кто виноват, против того, кто ведет эту войну. И мы будем дальше идти по этому пути. В Европейском Союзе все едины", — сказал он.

Он подчеркнул, что все партнеры в Европейском Союзе хотят прекратить эту войну, потому санкции будут мощными.

Напомним, 9 апреля с рабочим визитом в Киеве находится федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер. У европейского политика были переговоры с украинским президентом.

Отметим, что накануне глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявлял, что государство не откажется от покупки российского газа и не поддержит санкции ЕС.

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