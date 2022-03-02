В Евросоюзе запретили вещание российских Russia Today и Sputnik

Ограничительные меры были введены в ответ на агрессию России против Украины.

ЕС срочно приостанавливает вещание российских государственных СМИ Sputnik и RT/Russia Today на территории Евросоюза.

Об этом говорится на сайте Совета Европы.

"Дополнительные ограничительные меры были введены в ответ на неспровоцированную и неоправданную военную агрессию России против Украины. Благодаря этим мерам ЕС срочно приостановит вещание Sputnik и RT/Russia Today (RT English, RT UK, RT Германия, RT France и RT Spanish) на территории ЕС до тех пор, пока Российская Федерация и связанные с ней СМИ не прекратят действия по дезинформации и информационным манипуляциям против ЕС и его государств-членов", — говорится в сообщении.

Ранее лидер оппозиции сэр Кейр Стармер назвал телеканал Russia Today "личным инструментом пропаганды" президента России Владимира Путина. Политик сказал, что Британия должна сделать больше, чтобы победить кампанию лжи и дезинформации российского президента после решения Москвы направить свои силы на восток Украины.

"Russia Today – его (Путина – ред.) личный инструмент пропаганды. Я не вижу причин, почему ему следует разрешить продолжать вещание в этой стране, так теперь премьер-министр попросит Офком пересмотреть его лицензию?" – сказал Стармер.