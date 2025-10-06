В Феодосии горит нефтебаза после атаки БпЛА (видео)

Пожар на нефтебазе в Феодосии

В разных районах Крыма в ночь на 6 октября зафиксирована серия мощных взрывов.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, в том числе Крымский ветер.

Очевидцы сначала сообщали об атаке беспилотников на военный аэродром «Саки», где расположены самолеты российской авиации.

Позже поступали сигналы о взрывах в Евпатории, Феодосии и вблизи аэродрома Кача.

В сети публикуют видео атаки дрона на нефтебазу, после чего на ней начался пожар.

Местные источники отмечают, что активность беспилотников на полуострове возросла, что свидетельствует о новой волне ударов по объектам российской военной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что украинские военные оценили заявления Sky News о предполагаемой масштабной военной операции в Крыму.

Мы ранее информировали, что бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал сделать оккупированный Крымский полуостров «непригодным для жизни».