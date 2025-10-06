- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 148
- Время на прочтение
- 1 мин
В Феодосии горит нефтебаза после атаки БпЛА (видео)
Местные сообщают об атаке беспилотников также на военные аэродромы.
В разных районах Крыма в ночь на 6 октября зафиксирована серия мощных взрывов.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы, в том числе Крымский ветер.
Очевидцы сначала сообщали об атаке беспилотников на военный аэродром «Саки», где расположены самолеты российской авиации.
Позже поступали сигналы о взрывах в Евпатории, Феодосии и вблизи аэродрома Кача.
В сети публикуют видео атаки дрона на нефтебазу, после чего на ней начался пожар.
Местные источники отмечают, что активность беспилотников на полуострове возросла, что свидетельствует о новой волне ударов по объектам российской военной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что украинские военные оценили заявления Sky News о предполагаемой масштабной военной операции в Крыму.
Мы ранее информировали, что бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал сделать оккупированный Крымский полуостров «непригодным для жизни».