В Феодосии на подвергшейся атаке нефтебазе стояла система ПВО "Панцирь-С1" (фото)

Такие же системы на подиумах ранее были установлены на территории нефтебазы в российском городе Туапсе.
Во временно оккупированном Крыму на территории нефтебазы в Феодосии в порту с осени 2022 года находилась система противовоздушной обороны "Панцирь-С1", однако атаку украинских дронов в ночь на 7 октября не отразила.
Об этом говорится в материале Радио Свобода со ссылкой на спутниковые фото системы.
Российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" можно увидеть на спутниковых снимках.
Такие же системы на подиумах были установлены на территории нефтебазы в Туапсе (РФ) и наряду с другими российскими объектами критической инфраструктуры.
Как сообщает источник в Подмосковье, они также были размещены неподалеку от резиденции российского президента Владимира Путина в Ново-Огарево.
Генштаб уже сообщал о поражении в Феодосии морского нефтетерминала – крупнейшего на полуострове Крым.
Напомним, ранее сообщалось, что размещение зенитно-ракетного пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С1" зафиксировали и непосредственно на Керченском мосту.
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