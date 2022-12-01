В феврале Россия поймет, что с треском проиграла войну: Арестович озвучил перспективы зимней фазы борьбы

Зимой российская армия предпримет последние движения в попытке продержаться в войне против Украины.
До февраля 2023 года в России не останется ни одного, кто бы верил в какие-либо перспективы войны в Украине. В РФ поймут, что с треском проиграли эту "кампанию".
Об этом советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал во время беседы с российским правозащитником Марком Фейгиным.
"Они (российские оккупанты — ред.) будут тепленькими. Не будет в России последнего идиота верноподданного, который не будет понимать, что эта война проиграна с треском. Эти последние движения за иллюзию, растяжение времени, за попытку когтями зацепиться за ледяную пропасть, заключая тысячи жизней ради этой иллюзии, является "лебединой песней" российской кампании в Украине. Сама война может длиться долго. Но не останется в России ни одного человека, который верил бы в перспективы этой войны", — отметил Арестович.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что РФ должна прекратить свое существование.
Накануне также и Алексей Арестович выразил мнение, что на Западе нет политика, который смог бы заявить о том, что уничтожит путинскую Россию.
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