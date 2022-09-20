В фейковых "ЛНР" и "ДНР" назвали дать псевдореферендумов о вхождении в Россию

В самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" заявили о планах как можно быстрее провести так называемые "референдумы" о вхождении этих регионов в состав России.

Оккупанты даже определились с датами — с 23 по 27 сентября этого года.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

"Референдум о вхождении ЛНР в состав России состоится с 23 по 27 сентября", – заявил так называемый "первый заместитель" председателя "Народного совета" так называемой "ЛНР" Дмитрий Хорошилов.

В свою очередь, главарь оккупантов в фейковой "ДНР" выдал очередной бред о том, что якобы "Донбасс возвращается домой".

"Донбасс возвращается домой! Считаю законопроект своевременным", — заявил он.

Напомним, на фоне успешного контрнаступления ВСУ российские оккупанты и коллаборанты пытаются как можно быстрее подготовиться к так называемому "референдуму" о присоединении захваченных территорий в состав России.

Так называемый "общественный совет" Херсонской области обратился к оккупационному главе области с просьбой "немедленно провести референдум о вступлении в РФ".

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