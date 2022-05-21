В "фильтрационных" лагерях Донецкой области находятся почти 4 тысячи мужчин

Оккупанты наращивают темпы вывоза мужчин из разбомбленного Мариуполя в "фильтрационные" лагеря.

По приблизительным данным, в "фильтрационных" лагерях в Безымянном и Казацком Донецкой области находятся около 4 тысяч мужчин.

Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова.

По ее информации, их количество выросло вдвое только за последние две недели. Ни один из мужчин, которых содержали в лагерях, не вернулся.

Мужчины находятся в ужасных условиях, спят на полу, в духоте и антисанитарии, подвергаются пыткам и издевательствам.

"Оккупанты заявляют, что уже в июле-августе они будут «мобилизованы» в ряды незаконных вооруженных формирований ОРДО. Для этого наших граждан принуждают к написанию заявлений о получении гражданства самопровозглашенной псевдореспублики или России", — сообщает Денисова.

Напомним, оккупанты депортировали в Россию более 1,3 млн украинцев.

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