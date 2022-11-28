В Финляндии рассказали, сколько украинских беженцев готовы принять зимой

Зимой количество людей из Украины может возрасти из-за постоянных ударов РФ по объектам энергосистемы.

Финляндия готова принять зимой еще более 10 тысяч украинцев, которые будут вынуждены уехать из Украины из-за разрушения Россией критической инфраструктуры.

Об этом пишет Yle со ссылкой на Илкку Хаахтелу, генерального директора Миграционной службы Финляндии (Migri).

Как пишет издание, Финляндия готова быстро организовать дополнительные места. Зимой из Украины может выехать больше людей из-за авиаударов РФ по энергосистеме страны.

Осенью Migri провело тендер на открытие новых центров размещения беженцев. Руководитель Миграционной службы Финляндии находится на Мальте, где страны ЕС обсуждают ситуацию с новыми беженцами.

Ракетная атака по критической инфраструктуре Украины

23 ноября армия РФ совершила очередную ракетную атаку по городам Украины, повредив объекты критической инфраструктуры. Во многих городах возникли проблемы с электроснабжением и водой.

Президент Украины Владимир Зеленский также предупредил о новых ракетных ударах России.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, что энергетики знают о целях россиян и какие объекты они собираются атаковать.

В целом, за последние два месяца энергосистема Украины подверглась семи массированным ракетным атакам – 10, 11, 17, 22 октября и 2,15, 23 ноября.

В понедельник, 28 ноября, НЭК "Укрэнерго" ввело аварийные отключения электроэнергии по всей Украине из-за дефицита мощностей в энергосистеме.

В ДТЭК также рассказали, куда обращаться, если света нет больше 5 часов.

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