В Финляндии задержан один из лидеров неонацистской группировки "Русич" Петровский, который воевал против Украины

В Финляндии задержан один из лидеров неонацистской военной группировки ДШРГ "Русич". Украина уже подала запрос на экстрадицию Яна Петровского за преступления, совершенные в 2014-2015 годах в Луганске и Донецке.

Об этом сообщает телеканал MTV3.



"Гражданин России Ян Петровский, участник диверсионно-штурмовой разведгруппы "Русич" задержан по обвинению в преступлениях, совершенных им в Донецкой и Луганской областях Украины в 2014-2015 годах. Киев запросил его экстрадицию", — говорится в сообщении.



Напомним, что Петровский с 2015 года находится в розыске по статье 258-3 Уголовного кодекса Украины – создание террористической группы или террористической организации.

Нападали на подразделения сил АТО

Главная военная прокуратура с 2016 года проводит расследование по уголовному производству в отношении главарей незаконного вооруженного формирования "Русич".

В частности, речь идет о главарях формирования "Диверсионно-штурмовая разведывательная группа "Русич" группы быстрого реагирования "Бэтмен" террористической организации "ЛНР" граждан РФ Алексея Мильчакова и Яна Петровского.

Разыскиваемые причастны к вооруженным нападениям на подразделения сил АТО, в частности, 5 сентября 2014 года вблизи Счастья Луганской области, в результате чего погибли бойцы 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Мильчакову и Петровскому сообщено о подозрении в участии в террористической организации.

Сам же скандальный неонацист Мильчаков ранее рассказал подробности гибели так называемого "командира ополчения" "Бэтмена", а также о наркотрафике в Луганске, организованном местными наемниками.

Кто такой Ян Петровский

Ян Петровский родился в Санкт-Петербурге в 1987 году, в молодые годы долгое время жил в Норвегии. Там он был известен благодаря своим связям в ультраправых кругах. В частности, он участвовал в норвежской антимигрантской группировке "Солдаты Одина".

Кроме того, Петровский принимал участие в войне в Сирии в составе группировки, воевавшей на стороне режима президента Башара Асада.

В 2016 году Норвегия депортировала Петровского в Россию в связи с угрозами своей безопасности.

В настоящее время арестованный в Финляндии Ян Петровский находится под санкциями ЕС, США, Швейцарии, Австралии, Японии, Новой Зеландии и Украины. Ему также был запрещен въезд в Финляндию.

В ЕС заявляют, что Петровский ответственен за действия, угрожающие суверенитету и независимости, а также безопасности Украины. По данным Минфина США, с 2022 года Петровский занимал должность командующего российской неонацистской военизированной группировкой "Русич".

ДШРГ "Русич": что известно

По информации ГПУ, "Русич" был сформирован в июне 2014 года преимущественно из граждан России с садистскими наклонностями, исповедующими откровенную неонацистскую, фашистскую идеологию, основной целью которых было уничтожение украинцев на территории Луганской и Донецкой областей.

"Русич" имеет связи с российским ЧВК "Вагнер". Российская неонацистская военизированная группировка принимала участие в войне против Украины еще с 2014 года, в том числе после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

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