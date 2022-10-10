В Forbes подсчитали, сколько денег Россия потратила на сегодняшнюю бомбардировку Украины

Российская армия массированно обстреляла Украину за 10 октября, выпустив 84 крылатых ракет и 24 беспилотника.

Россияне за пол дня, 10 октября, выпустили ракет и беспилотников по Украине на $400-700 миллионов.

Об этом пишет Forbes.

Как отмечается, по Украине россияне выпускали следующие типы ракет: Х-101, Х-555, "Калибр", "Искандер", С-300, "Торнадо-С". Forbes оценил стоимость выпущенных ракет в широком диапазоне, поскольку точно неизвестно количество ракет каждого типа.

"Для расчета стоимости этих ракет Forbes использовал следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 — 13 млн долл, "Калибр" — 6,5 млн долл, "Искандер" — 3 млн долл, "Оникс" — 1,25 млн долл, Х-22 — 1 млн долл, "Точка-У" — 0,3 млн долл. Общая стоимость всех выпущенных 10 октября дронов — несколько миллионов долларов", — говорится в сообщении.

Предварительный расчет стоимости произвели на основе предположения, что большинство попавших ракет — дорогие и высокоточные Х-101 и ракеты с тактической дальностью (С-300, "Торнадо-С"), а остальные были направлены на перегрузку ПВО.

Украина под обстрелами России

В течение 10 октября россияне мощно обстреливали Украину. Всего в течение суток оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных ударов.

Войска РФ бомбили такие города: Киев, Львов, Ровно, Житомир, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Винница, Прилуки, Нежин, Конотоп, Харьков, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Одесса. Среди гражданских в результате атак погибшие.

Напомним, россияне 10 октября ударили ракетами в 12 областях и Киеве, погибли 11 человек. В ГСЧС рассказали о последствиях российского террора в Украине.

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