Удар HIMARS по российским офицерам в Запорожье имел несколько целей – Forbes

Наступление окупантов в Запорожье может отвлечь ресурсы с других направлений.

Удар с РСЗО HIMARS по группе российских офицеров, произошедший 27 декабря, когда российские захватчики собрались на полевое совещание, был осуществлен для того, чтобы помешать им организовать наступление на Запорожье.

Такое мнение высказали у Forbes.

В Forbes также отметили, что кроме этого удара, украинская разведка и командование ССО могли отправить диверсантов, чтобы взорвать важную железную дорогу из-за Токмака 15 декабря. В рамках этой операции был уничтожен топливный поезд, что привело к нарушению российской логистики в этом районе.

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"Нацелившись на важную командную и логистическую инфраструктуру, украинские силы могли бы отразить возможное южное наступление российских войск еще до того, как оно начнется", – прокомментировали в журнале.

Forbes добавили, что при наличии хорошей разведки гораздо проще предотвратить атаку несколькими точными ударами, чем встретить солдат и танки на поле боя.

Отмечается, что наступление в Запорожье вряд ли "захватит" обширную территорию, однако оно может заставить украинский генеральный штаб отвлечь ресурсы по другим направлениям.

Напомним, в Сети постоянно обсуждаются намерения врага попытаться взять под контроль такие города как Запорожье, Херсон, Днепр и Харьков. Пока у врага недостаточно ресурсов, чтобы захватить любой из этих городов.

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