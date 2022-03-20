В Франковск переехало более 30 предприятий из "горячих точек" — Марцинкив

Количество желающих перевезти бизнес на Прикарпатье растет.

В Ивано-Франковск по состоянию на 20 марта переехало более 30 предприятий из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия.

Об этом сообщил городской голова Франковска Руслан Марцинкив.

По его словам, количество желающих перевезти бизнес на Прикарпатье увеличивается. За дополнительной информацией мэр просит обращаться к первой заместительнице Виктории Сусаниной.

Важно грамотно построить работу, чтобы создавались рабочие места, зарабатывались средства и создавалась добавленная стоимость. Поэтому активно работаем по каждому предприятию.

Кроме того, в городе к работе привлекают переселенцев. В частности, врачи помогают в городских медицинских учреждениях. "Это высококвалифицированные травматологи, кардиохирурги, которые сейчас помогают и военным, и гражданским", — подчеркнул глава Ивано-Франковска.

К слову, в течение дня в области мобилизовано свыше 5,5 тыс мужчин среди внутриперемещенных лиц. 1250 – призван в ВСУ.

Как сообщалось, в Ивано-Франковской общине будут обустраивать оборонные сооружения. Впрочем, их нельзя: фотографировать, "светить" местоположение, сообщать об этом кому-то даже в частных переписках.

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