В Гааге начинаются слушания по иску Украины против России о геноциде

Международный суд ООН в Гааге 18 сентября возобновляет слушания по иску Украины против России о конвенции о геноциде. Делегация Украины представляет в суде ООН правовую позицию по делу против России в соответствии с Конвенцией от 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Об этом пишет "Укринформ".

Слушания будут проходить в два раунда: Россия будет выступать 18 и 25 сентября, а Украина – 19 и 27 сентября. В иске к Международному суду ООН Украина требует привлечь РФ к ответственности за искажение понятия "геноцид".

Украина подала иск через два дня после начала полномасштабного вторжения России – 26 февраля 2022 года.

Кроме Украины и России, в процессе участвуют еще 32 страны-члена ООН, в том числе Германия, Австрия, Словакия, Чехия, Бельгия, Эстония, Финляндия, Ирландия, Австрия, Люксембург, Швеция, Болгария, Канада и Австралия. Их представители также выступят в ходе слушаний.

Иск Украины к России: что известно

Президент Владимир Зеленский 27 февраля 2022 года заявил, что Украина обратилась к Международному трибуналу в Гааге из-за действий российских оккупантов на нашей территории.

В начале марта 2022 года в международном суде ООН начались слушания по иску Украины против России.

В суде сперва будут заслушаны предварительные возражения – их выдвинет Россия. Следующей свои аргументы озвучит Украина.

"Международный суд ООН проведет публичные слушания по предварительным возражениям, выдвинутым Российской Федерацией по делу об обвинении в геноциде по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него", – говорится в сообщении.

Слушания пройдут во Дворце мира в Гааге, где находится штаб-квартира суда.

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