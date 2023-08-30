В Габоне произошел военный переворот из-за "несправедливых" выборов: что известно

В настоящее время действующие органы государственной власти расформированы.

В Габоне, что в Африке, произошел новый военный переворот. Через несколько дней после того, как неоднозначные выборы, военные свергли правительство президента Али Бонго.

Об этом пишет издание DW.

30 августа группа высокопоставленных офицеров выступила по телевидению и заявила, что берет власть в свои руки. По их словам, состоявшиеся 26 августа выборы были "несправедливыми", а их результаты аннулированы.

В настоящее время действующие органы государственной власти расформированы, границы Габона закрыты в дальнейшие распоряжения.

Что известно о выборах в Габоне

26 августа в городе прошли одновременные президентские, парламентские и коммунальные выборы. Комиссия объявила Али Бонго победителем – согласно официальным данным, его поддержали 64,27% избирателей. Интересно то, что семья Бонго правит богатым нефтью городом уже 56 лет.

Напомним, что лидер хунты в Нигере обещает через три года вернуть гражданское правление.

Читайте также: