В ГБР рассказали, сколько "беркутовцев" воюют на стороне РФ против Украины

Некоторые предатели, убивавшие украинцев на Майдане, сейчас продолжают это делать в рядах оккупационной армии.

На сегодня, 17 ноября, известно о 20 бывших бойцах печально известного спецподразделения "Беркут", которые воюют против Украины на стороне РФ.

Об этом сообщил заместитель руководителя Управления по делам Майдана ГБР Артем Яблонский, передает "Укринформ".

"Мы начали их проверку на коллаборационную деятельность и установили, что из всех подразделений "Беркута" уже 20 человек воюют против Украины или служат в так называемых правоохранительных органах государства-агрессора. Сейчас за ними есть подозрения. Остальные лица проверяются оперативными подразделениями”, — сказал он.

Руководитель первого отдела Управления ГБР Виталий Музыка добавил, что его ведомство в ближайшее время планирует передать в суд производство по бойцам отряда "Беркут", которым командовал Дмитрий Садовник.

Он вместе с другими бойцами своей роты скрывается на территории РФ. Известно, что часть его подчиненных в настоящее время воюют против Украины”, — отметил Музыка.

Отметим, что Садовника подозревают в расстреле 39 майдановцев. В сентябре 2014 года он скрылся из-под домашнего ареста, после чего был объявлен в розыск. Позже стало известно, что Садовник скрывается на территории оккупированного Крыма.

Заместитель Генпрокурора Алексей Хоменко рассказал, что в этом году прокуратура объявила подозрение командиру роты севастопольского "Беркута", который организовал убийство трех протестующих (его имя заместитель генпрокурора не назвал). Известно, что он возглавил управление росгвардии в оккупированном Севастополе.

"Те, кто убивал людей на Майдане, сейчас на стороне врага убивают украинских военнослужащих", – отметил Хоменко.

Напомним, что в июне ВСУ ликвидировали бывшего сотрудника "Беркута", воевавшего на стороне РФ. В марте на Волыни задержали бывшего "беркутовца", которому ФСБ дала задачу вступить в терроборону.