В Геническе оккупанты установили памятник Ленину (фото)

Захватчики восстановили памятник революционеру.

Во временно оккупированном Геническе (Херсонская область) военные РФ установили памятник Ленину.

Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский на своей странице в Facebook.

“Орки в Херсонской области продолжают свои эксперименты по перемещению в прошлое. Красные флаги, памятники советской поры. И все это на фоне усугубления гуманитарного кризиса, жесткого подавления инакомыслия и проявления гражданской позиции. Мотив их абсолютно прозрачен – пытаются паразитировать на ностальгических настроениях населения. Проблема в том, что их в области практически нет. Люди у нас живут в настоящем и имеют вполне реальное и успешное будущее. Но оккупанты этого понять не могут. Поэтому шоу "back in the ussr" будет продолжаться до освобождения нашей области ВСУ”, — написал он.

Стоит отметить, что в Геническе памятник Ленину был демонтирован 16 июля 2015 года.

Напомним, в Геническе (Херсонская область) российские военные выдают местные рубли. Областная прокуратура проводит досудебное расследование по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения конституционного строя, захвата государственной власти.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев объяснил ситуацию с введением российского рубля на территории Херсонской области.

“Что касается рублей, то они могут вводиться, когда исчезнет гривневая масса. Для того чтобы она не исчезла, должна работать экономика. Мы стараемся поддерживать хотя бы внутреннюю экономику, чтобы люди выходили на работу и платили налоги. О рублях у нас пока речь даже не идет. Рубли могут ввести, когда Херсонщина будет признана оккупированной зоной и остановятся все казначейские счета", — сказал он.

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