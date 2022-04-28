В Геническе оккупанты заставляют учителей перейти на российскую школьную программу

Захватчики пригрозили работникам у сфере образования, если они не начнут преподавать на русском, то потеряют работу.
Во временно оккупированном Геническе оккупанты сегодня, 28 апреля, собрали директоров школ и заявили, что с 1 сентября все учителя должны перейти на российскую программу обучения.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
Сейчас они собирают списки работников в сфере образования, которые соглашаются перейти на российские школьные программы. Летом они планируют отправить учителей в незаконно аннексированный Крым, чтобы те прошли соответствующие учения. Всем, кто не согласен преподавать на русском, угрожают увольнением с работы.
"Я верю, что до первого сентября Херсонская область не только будет свободна от орков, но и начнет восстанавливаться", — отметил Соболевский.
Напомним, во временно оккупированном Херсоне захватчики пока не собираются проводить псевдореферендум.
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