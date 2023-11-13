В Генштабе Австрии назвали главное условие для победы Украины в войне

Полковник Генштаба Австрии объяснил, что нужно Украине для победы над РФ.

Полковник Генштаба Австрии Маркус Райснер заявил, что в Украину каждую неделю должны прибывать четыре-пять поездов с военным грузом – только так можно рассчитывать на победу в войне над Россией.

Об этом он сказал в интервью DW.

"Дать Украине все без ограничений. Еженедельно в Украину должны ехать четыре-пять поездов с военным грузом. Существует целая палитра вооружений, которые можно поставить. Иначе – надо самокритично признаться, что это невозможно. Тогда надо сказать это украинцам и начать переговоры", – сказал он.

По словам Райснера, Запад считает, что Украина должна победить Россию путем морального превосходства, однако "это так не работает".

Если Украина не будет получать достаточное количество оружия, "Россия уничтожит ее", резюмировал полковник Генштаба Австрии.

Напомним, по данным ISW, ВСУ усилили свои позиции на левом берегу Херсона, оккупантов могут отрезать от Крыма.

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