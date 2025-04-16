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Скандал по видео о журналистах и военных тайнах: Генштаб объяснил позицию
Центр открыт к предложениям по доработке видео и созданию англоязычной версии для иностранных СМИ.
После дискуссий вокруг нового видео об информационной безопасности, в котором, по мнению некоторых представителей СМИ, прозвучали намеки на возможную халатность журналистов.
Генеральный штаб ВСУ и Центр стратегических коммуникаций предоставили официальные разъяснения.
В Генштабе подчеркнули: видео носит исключительно учебно-просветительский характер и призвано повысить внимание всех граждан — в частности, военных — к вопросам информационной безопасности в условиях полномасштабной войны.
"Мы уважаем свободу слова и ценим вклад журналистов в борьбу за независимость. Его цель - не критиковать, а напомнить всем: любая информация может иметь последствия, которые использует враг", - говорится в заявлении.
В связи с замечаниями видео будет доработано.
Центр стратегических коммуникаций в свою очередь поблагодарил медиа за внимание к пятому ролику из серии "Враг слышит - бодрствуй". Там отметили, что видео обращено не только к журналистам, но и военным, активистам и должностным лицам. Цель – не ограничение свободы слова, а общая безопасность.
Центр также открыт к предложениям по доработке видео и созданию англоязычной версии для иностранных СМИ.
Ранее мы сообщали, что вражеская пропаганда снова пытается дискредитировать украинскую армию, на этот раз фейковыми видео.