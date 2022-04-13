В Генштабе назвали две области, по которым враг систематически наносит ракетные удары

В Генштабе назвали две области, по которым враг систематически наносит ракетные удары

Впрочем, по всей Украине сохраняется высокая угроза ракетных обстрелов.

Российские оккупанты безжалостно обстреливают украинские города.

В Генштабе ВСУ сообщили, что враг систематически обстреливает Харьковскую и Запорожскую области.

"Враг продолжает наносить систематические ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях", — говорится в сообщении.

Впрочем, во всех областях Украины сохраняется высокая угроза ракетных обстрелов. Поэтому украинцам следует не пренебрегать сигналами тревоги и при необходимости идти в укрытие.

Напомним, ранее пресс-служба Генерального штаба ВСУ сообщила, что с начала вторжения в Украину российские военные потеряли около 19 800 человек личного состава. Также оккупанты потеряли 158 самолетов.

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