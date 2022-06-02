В Генштабе назвали количество раненых и погибших оккупантов в Донецкой области в течение двух дней

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что происходит на фронте в течение 99-го дня полномасштабной войны.

Российские оккупанты продолжают нести потери в живой силе и технике.

Так, стало известно, сколько врагов получили ранения и сколько погибли на временно оккупированных территориях Донбасса в течение 27-28 мая.

Как говорится в вечернем сведении Генштаба 2 июня, в лечебные учреждения только на временно оккупированных территориях Донецкой области попали 115 раненых и 32 тела погибших.

В связи с большими потерями в воинских частях и подразделениях 1-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил Российской Федерации, продолжаются мероприятия по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой области.

Напомним, в Генштабе предупредили, что Россия может усилить обстрел на границе. Под опасностью две области.

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