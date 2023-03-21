В Генштабе назвали потребность ВСУ в артиллерии

Техника от времени и интенсивного применения выходит из строя и требует обновления.

Потребность ВСУ в артиллерии составляет около 2000 стволов, нуждающихся в постоянном обновлении.

Об этом сообщил и.о. начальника Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ полковник Сергей Баранов, передает "АрмияInform".

На вопрос, есть ли смысл модернизировать подержанную советскую технику, Баранов ответил, что пока она почти вся нужна военным.

"Потому что, прежде всего, это экономия средств, средств нашего бюджета. Украина воюет, и война — это очень дорогое удовольствие, а новое вооружение стоит очень больших денег", — пояснил он.

По словам полковника, Украина имеет возможность модернизировать старые пушки к таким техническим характеристикам, чтобы они "фактически были на одном уровне с образцами наших стран-партнеров".

Он заверил, что это проводится постоянно, в Вооруженных Силах есть действующие опытно-конструкторские проекты.

"Я надеюсь, что вскоре мы обязательно уже будем иметь наши усовершенствованные системы", — сообщил Сергей Баранов, и добавил, что на сегодняшний день потребность составляет около двух тысяч стволов, которые со времени и интенсивного применения выходят из строя и требуют обновления.

Напомним, что ЕС и США приняли важные решения для передачи Украине боеприпасов.

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