В Генштабе назвали "самые горячие" точки на фронте: вечерняя сводка

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Российские войска пытались наступать в трех направлениях, но их попытки оказались безуспешными. В течение суток произошло 22 боевых столкновения.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

"В течение суток враг нанес 5 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения получили жилые дома. гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Карповичи, Прогресс Черниговской области, Новая Гута, Ромашково, Бугор, Малушино Сумской области и Уды, Волчанск, Волчанские Хуторы, Гатище, области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Бударков Харьковской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Фиголовка, Двухлетняя, Кондрашовка, Синьковка, Кисловка Харьковской области.

В Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области, Ямполевки и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Серебрянка, Верхнекаменское Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе севернее Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Ивановского Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Миньковка, Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Белая Гора, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Александрополь, Новокалиново, Керамик, Авдеевку, Северное, Первомайское Донецкой области.

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На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Красногоровка, Марьинка, Остро, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Угледара. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Угледар, Водяное, Шахтерское, Новоукраинка, Урожайное Донецкой области.

В Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Орехова, Роботино, Степногорска Запорожской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Новодаровка, Ольговское, Железнодорожное, Малая Токмачка, Роботино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Тягинки и Молодежного. Артиллерийские и минометные обстрелы потерпели Бургунка Херсонской области.

В то же время, как отметили в Генштабе, Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях и 4 пункта — подытожили в украинском командовании.

Как сообщалось ранее, ВСУ повредили основные мосты на юге. Гуменюк рассказала о проблемах с логистикой у окупантов.

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