В Генштабе обнародовали ролик по мотивам "Заповіту" Тараса Шевченко: кадры впечатляют (видео)

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал мощное видео о полномасштабной войне с Россией по мотивам "Заповіту" Великого Кобзаря, пророка украинского народа Тараса Шевченко.

На кадрах изображены последствия террористической войны, развязанной Россией, разрушенные оккупантами дома, сожженные армией Путина поля, показаны будни защитников Украины, мужественно защищающие Родину от врага.

Соответствующее видео было распространено в YouTube Генштаба.

В видео звучит чувственное исполнение "Заповіту" Тараса Шевченко. Таким образом, авторы попытались напомнить о ценности жизни, которую украинцы решительно борются за оккупантов.

"Украинцы сегодня, как никогда раньше, выполняют "Заповіт" Шевченко – окропляют поразительной злой кровью свою волю", — говорится в сообщении.

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