В Генштабе опровергли фейк о 108 погибших на Авдеевском направлении в канун Рождества

Политолог Виталий Бала разнес сетью информацию о якобы гибели 108 военных на авдеевском направлении, которые направлялись в отпуск.

Распространенная в социальных сетях информация о якобы гибели 108 военных на Авдеевском направлении в канун Рождества неправдива.

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Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

"Информация в соцсетях о якобы 108 погибших в одной из бригад на Авдеевском направлении в канун Рождества — фейк", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Генштабе призвали граждан Украины соблюдать информационную гигиену и проверять информацию перед обнародованием.

Ранее политолог Виталий Бала разнес сетью жуткий фейк. Он заявил, что якобы 108 наших военных, сражавшихся под Авдеевкой, погибли.

В свою очередь журналист Юрий Бутусов заявил, что ничего подобного ему неизвестно и попросил предоставить доказательства.

"Никакие автобусы не были поражены, никаких потерь при выезде на праздники не зафиксировано. Написал господину Бали в приват с просьбой уточнить в какой бригаде это произошло. Все военные на направлении говорят, что это сообщение — ложь", — подчеркнул Юрий Бутусов.

Военный Сергей Волков также заявил, что данная информация лжива, поскольку на этом направлении не хватает людей, поэтому ни о каких отпусках и речи быть не может.

"У нас уже второй месяц отпусков нет, активные боевые действия, напротив нуждаемся в личном составе", – подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сети создают фейковые Telegram-каналы военных, как их распознать.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Винницком ТЦК опровергли российский фейк о праздниках для детей.

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