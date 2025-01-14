В Генштабе отреагировали на информацию о переводе специалистов Воздушных сил в пехотные подразделения

В Генштабе это назвали вынужденным шагом военного руководства по укреплению обороны.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины официально сообщает, что остодефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, обслуживающих самолеты в пехотные подразделения переводить не планировалось и не планируется. Воздушные силы ВС Украины наоборот наращивают штатное количество технического и летного персонала.

Об этом говорится в сообщении Генштаба за 14 января.

"Вместе с тем отдельные категории личного состава Воздушных Сил, как и других видов и родов Вооруженных Сил Украины, после предварительной подготовки в учебных центрах, усиливают Сухопутные, Десантно-штурмовые войска и т.д.", — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что ситуация на фронте непростая, на многих участках не хватает пехотинцев, поэтому решение об усилении сухопутных бригад на передовой за счет военнослужащих из подразделений других родов и видов ВСУ является вынужденным шагом военного руководства по укреплению нашей обороны.

"Следует отметить, что Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины запретил перемещение с занимаемых должностей специалистов высокотехнологичных специальностей и тех, которые прошли подготовку за рубежом на иностранных образцах вооружения и военной техники", — резюмирует Генштаб.

Ранее сообщалось, что специалистов Воздушных сил массово переводят в пехоту. Авиатехники обратились к украинцам. Решение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского раскритиковала также скандальная нардепка Марьяна Безуглая.

Авиатехники ВС ВСУ обратились к украинцам на фоне перевода в пехоту

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