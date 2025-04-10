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В Генштабе ответили, уволили ли полковника Сухаревского с должности командующего силами БпЛА
В Генштабе подчеркнули, что сообщения о кадровых изменениях, распространенных отдельными медиа, не соответствуют действительности.
В Вооруженных Силах Украины опровергли информацию о якобы переводе полковника Вадима Сухаревского с должности командующего Сил беспилотных систем на другую позицию.
Как сообщили в Генеральном штабе, при формировании руководящего состава новых армейских корпусов действительно рассматривались разные кандидатуры, в том числе и офицеры с опытом боевых действий, среди которых был и полковник Сухаревский.
Однако решение о его перемещении не принималось.
"По состоянию на данный момент полковник Сухаревский продолжает выполнять определенные ему задачи в должности командующего Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины", - говорится в официальном сообщении.
В Генштабе также отметили, что сообщения о кадровых изменениях, распространенных отдельными медиа, не соответствуют действительности.
Ранее подполковник Богдан Кротевич, с позывным "Тавр" резко высказался по поводу действий главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, призвав его уйти в отставку.