В Генштабе озвучили, сколько стоит Украине один день войны против РФ

Последствия атаки по Украине / © Associated Press

Одни сутки полномасштабной войны с Россией стоят нашей стране 172 млн долларов, то есть примерно 7,1 млрд гривен.

Об этом заявил во время конференции YES 2025 глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, пишут Новости.LIVE.

По его словам, исключительно своими силами такую финансовую нагрузку страна не выдержит. Поэтому важно привлечь средства партнеров для развития отечественной оборонной промышленности и инновационных технологий.

Гнатов подчеркнул, что украинская армия получала преимущество на поле боя там, где внедряла инновационные решения, но для их реализации необходимо дополнительное финансирование. Именно поэтому Украина обращается к партнерам за помощью.

«Нам не нужно забывать, что внедрение инноваций — это безумные финансовые ресурсы… Ведение войны против такой большой и мощной по ресурсам страны, какова страна-оккупант РФ — это очень дорого», — подчеркнул глава Генштаба.

Ранее сообщалось, что в 2024 году один день войны стоил Украине 5,7 млрд грн или $142 млн — такие данные приводило издание BBC. В целом расходы на оборону из фонда государственного бюджета составили почти 2,1 трлн грн или $51,9 млрд.