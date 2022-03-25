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В Генштабе подтвердили ликвидацию российского генерала Якова Резанцева

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В Генштабе подтвердили ликвидацию российского генерала Якова Резанцева

Фото із соцмереж

Противник продолжает нести потери среди руководящего состава.

В Генштабе ВСУ подтвердили ликвидацию российского генерала Якова Резанцева.

Об этом говорится в сообщении Генштаба от 25 марта.

"Противник продолжает нести потери среди руководящего состава. Так, 25 марта, украинские защитники ликвидировали командующего 49-й общевойсковой армией южного военного округа генерал-лейтенанта Якова Резанцева", — говорится в сообщении.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины в Чернобаевке ликвидировали командующего 49-й общей военной армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Якова Резанцева.

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