В Генштабе подтвердили ликвидацию российского генерала Якова Резанцева

Противник продолжает нести потери среди руководящего состава.
В Генштабе ВСУ подтвердили ликвидацию российского генерала Якова Резанцева.
Об этом говорится в сообщении Генштаба от 25 марта.
"Противник продолжает нести потери среди руководящего состава. Так, 25 марта, украинские защитники ликвидировали командующего 49-й общевойсковой армией южного военного округа генерал-лейтенанта Якова Резанцева", — говорится в сообщении.
Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины в Чернобаевке ликвидировали командующего 49-й общей военной армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Якова Резанцева.