В Генштабе подтвердили ликвидацию российского генерала Якова Резанцева

В Генштабе ВСУ подтвердили ликвидацию российского генерала Якова Резанцева.

Об этом говорится в сообщении Генштаба от 25 марта.

"Противник продолжает нести потери среди руководящего состава. Так, 25 марта, украинские защитники ликвидировали командующего 49-й общевойсковой армией южного военного округа генерал-лейтенанта Якова Резанцева", — говорится в сообщении.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины в Чернобаевке ликвидировали командующего 49-й общей военной армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Якова Резанцева.

Как уже отмечалось, Резанцев на четвертый день войны заявлял, что все закончится за "считанные часы".