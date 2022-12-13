В Генштабе подтвердили обстрелы оккупантов в Мелитолополе и Кадиевке: названы потери россиян

В Мелитополе под обстрел попал руководящий состав 58 армии РФ.

В Генштабе ВСУ подтвердили обстрелы руководящего состава 58 армии РФ в Мелитополе и ликвидацию оккупантов в Кадиевке Луганской области.

Об этом говорится в сводке Генштаба от 13 декабря.

"В результате поражения пункта дислокации личного состава российских оккупационных войск 11 декабря в районе населенного пункта Кадиевка Луганской области противник потерял до 60 военнослужащих убитыми и до 100 ранеными", — говорится в сообщении.

Генштаб также подтвердил поражение противника Силами обороны Украины за предыдущие дни в Запорожской области.

"Так, кроме уничтожения руководящего состава 58 армии в городе Мелитополь, в районах населенных пунктов Энергодар, Токмак и Гуляйполе уничтожены три артиллерийские установки, до 10 единиц военной техники разного типа и ранены около 150 военнослужащих противника", — сообщили в Генштабе.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 района сосредоточения личного состава российских оккупантов.

Взрывы в Мелитополе и Кадиевке

В Мелитополе на одной из баз отдыха раздались взрывы. Там размещались высокопоставленные российские оккупанты. Советник Офиса президента Алексей Арестович ранее заявлял о том, что там базировались так называемые "кадыровцы". Он заявлял о ликвидации около 200 оккупантов.

11 декабря в оккупированной Кадиевке также произошел "хлопок". Прилетело в гостиницу, где размещались бойцы ППК "Вагнер".

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