В Генштабе подтвердили освобождение поселка Озерное Донецкой области и сообщили о продвижении

Силы обороны на Славянском и Краматорском направлениях продвинулись в глубь противника на 2 и 3 километра.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

"На Краматорском направлении подразделения ВСУ улучшили свое тактическое положение и продвинулись в глубину до 2 км. В ходе ведения наступательных действий на Славянском направлении подразделения 103-й отдельной бригады Территориальной обороны вместе с подразделениями 15 полка Национальной гвардии Украины продвинулись в глубину до 3 километров и освободили населенный пункт Озерное", — сообщил Громов.

Напомним, украинские защитники продолжают очищать Украину от российских оккупантов. В Харьковской области ВСУ освободили более 20 населенных пунктов.

Читайте также: