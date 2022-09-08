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В Генштабе подтвердили освобождение поселка Озерное Донецкой области и сообщили о продвижении

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В Генштабе подтвердили освобождение поселка Озерное Донецкой области и сообщили о продвижении

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В Генштабе подтвердили освобождение поселка Озерное Краматорского района Донецкой области.

Силы обороны на Славянском и Краматорском направлениях продвинулись в глубь противника на 2 и 3 километра.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

"На Краматорском направлении подразделения ВСУ улучшили свое тактическое положение и продвинулись в глубину до 2 км. В ходе ведения наступательных действий на Славянском направлении подразделения 103-й отдельной бригады Территориальной обороны вместе с подразделениями 15 полка Национальной гвардии Украины продвинулись в глубину до 3 километров и освободили населенный пункт Озерное", — сообщил Громов.

Напомним, украинские защитники продолжают очищать Украину от российских оккупантов. В Харьковской области ВСУ освободили более 20 населенных пунктов.

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