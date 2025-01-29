В Генштабе подтвердили поражение важного объекта на территории России: детали

Это серьезный удар по государству-агрессору.

Подразделения ГУР МО во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в ночь на 29 января 2025 г. поразили Нижегородский нефтеперерабатывающий завод (Кстово, Нижегородская область РФ).

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В российском Кстово горит НПЗ "Лукойла"

Детали атаки БпЛА на нефтеперерабатывающий завод в Кстово

Как стало известно, после удара БПЛА зафиксирован мощный пожар на территории объекта.

"Боевая работа по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, будет продолжаться", — отмечается в сообщении.

В СНБО добавили, что НПЗ в Кстово способен перерабатывать от 15 до 17 млн. тонн нефти в год.

"Его можно назвать четвертым по величине в России. Производит бензин, дизель, авиационный керосин, битум. Важный для армии РФ", — отметил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Ранее подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины и Главного разведывательного управления МО Украины повторно поразили объекты "Рязанской нефтеперерабатывающей компании", участвующей в обеспечении российской оккупационной армии.

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