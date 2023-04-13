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В Генштабе показали, как украинские военные учатся работать на Leopard 2 в Польше (фото)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В Генштабе показали, как украинские военные учатся работать на Leopard 2 в Польше (фото)

Украинцы учатся под руководством сводной группы инструкторов из Норвегии и Польши.

Украинские воины продолжают учиться работе на танках Leopard 2 на полигоне в Польше. В частности, украинцы учатся правильно строить танковые препятствия и прорывать их.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В сообщении говорится, что украинцы учатся под руководством сводной группы инструкторов из Норвегии и Польши.

"Сводная группа инструкторов по Вооруженным силам Королевства Норвегии Forsvaret в составе норвежской миссии по обучению украинских военных в Республике Польша обучают военнослужащих Вооруженных Сил Украины управлять танками Leopard 2, строить танковые препятствия и как их прорывать", — сообщают в Генштабе.

Подполковник Палле Идстебо из Норвежской академии обороны заявил, что украинцы очень быстро изучают новые материалы.

"Украинцы неплохо зарекомендовали себя в изучении нового западного материала. Его легче использовать, поскольку он разработан с учетом эксплуатации", – пояснил Идстебо.

Полковник отметил, что это может быть связано с комфортом и пространством в современных западных танках, которые лучше советских аналогов.

"Здесь мы говорим об очень опытных людях, ранее бывших в танках, и которые также уже участвовали в боях с танками", — добавил он.

© facebook.com/GeneralStaff.ua
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
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Напомним, ранее сообщалось, что Польша хочет разместить на своей территории производство боеприпасов для американских танков Abrams.

Кроме того, мы ранее информировали, что Испания запланировала отправку в Украину шести танков Leopard 2A4 в ближайшие дни, а завершиться доставка должна до конца апреля.

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Дата публикации
Просмотры
288
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