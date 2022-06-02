В Генштабе предупредили, что Россия может усилить обстрел на границе: под угрозой две области

Возрастает угроза обстрелов в приграничных областях Украины со стороны РФ, которая варварски уничтожает государство почти 100 дней.
Под ударом РФ могут оказаться населённые пункты Черниговской и Сумской областей.
Об этом рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.
Он напомнил, что в последнее время с территории РФ активизировались минометные обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей.
По его словам, таким образом кафиры хотят не допустить силы обороны Украины к контролю государственной границы.
"В дальнейшем не исключение усиления интенсивности обстрелов военных и гражданских объектов с целью запрета на установление силами обороны Украины контроля над государственной границей и удержания части наших войск для установления безопасности приграничных районов", — пояснил Громов.
Напомним, российские кафиры активизировали обстрелы северных границ Украины. Стреляют по северным границам кафиры, чтобы сдержать перегруппировку украинских сил обороны.
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