В Генштабе предупредили, что Россия может усилить обстрел на границе: под угрозой две области

В Генштабе предупредили, что Россия может усилить обстрел на границе: под угрозой две области

Возрастает угроза обстрелов в приграничных областях Украины со стороны РФ, которая варварски уничтожает государство почти 100 дней.

Под ударом РФ могут оказаться населённые пункты Черниговской и Сумской областей.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

Он напомнил, что в последнее время с территории РФ активизировались минометные обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей.

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По его словам, таким образом кафиры хотят не допустить силы обороны Украины к контролю государственной границы.

"В дальнейшем не исключение усиления интенсивности обстрелов военных и гражданских объектов с целью запрета на установление силами обороны Украины контроля над государственной границей и удержания части наших войск для установления безопасности приграничных районов", — пояснил Громов.

Напомним, российские кафиры активизировали обстрелы северных границ Украины. Стреляют по северным границам кафиры, чтобы сдержать перегруппировку украинских сил обороны.

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