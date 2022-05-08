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В Генштабе предупредили об вероятности нанесения ракетных ударов с территории Беларуси

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В Генштабе предупредили об вероятности нанесения ракетных ударов с территории Беларуси

Getty Images

В Генштабе рассказали о ситуации на Волынском и Полесском направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 8 мая.

"До 27 мая этого года на территории Минского района проводится учебное собрание подразделений территориальной обороны с привлечением находящихся в запасе военнообязанных", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сохраняется вероятность нанесения подразделениями вооруженных сил Российской Федерации ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры Украины с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

Также в Генштабе сообщили, что на Донецком и Таврическом направлениях противник ведет боевые действия.   в целях сковывания действий подразделений Сил обороны.

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