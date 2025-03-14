В Генштабе прокомментировали "окружение" украинских войск на Курщине

С начала текущих суток на Курском направлении произошло 13 боевых столкновений. Угроза окружения наших подразделений отсутствует.

Подразделения Сил обороны Украины в Курской области РФ не находятся в окружении и продолжают выполнять боевые задачи на более выгодных позициях.

Об этом в пятницу, 14 марта, сообщили в Генштабе ВСУ, отметив, что ситуация за сутки существенных изменений не претерпела.

По информации Генштаба, боевые действия в операционной зоне группировки войск "Курск" продолжаются.

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"Подразделения Сил обороны Украины осуществили перегруппировку, отошли на более выгодные рубежи обороны и выполняют определенные им задачи на территории Курской области. Наши воины отражают наступательные действия противника и наносят ему эффективное огневое поражение из всех видов оружия", — говорится в сообщении.

С начала текущих суток на Курском направлении произошло 13 боевых столкновений. Угроза окружения наших подразделений отсутствует.

"Сообщения о якобы "окружении" противником украинских подразделений в Курской области не соответствуют действительности и создаются россиянами ради политических целей и давления на Украину и партнеров", — подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Напомним, президент США Дональд Трамп обратился к российскому президенту Владимиру Путину по поводу тысяч украинских военных, якобы окруженных на территории Курской области РФ.

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