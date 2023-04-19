В Генштабе прокомментировали вероятность возврата воинам ВСУ 30 тысяч грн доплаты

В Генштабе ВСУ прокомментировали вероятность возврата военным 30 тысяч гривен доплаты. Там заявили, что военные на передовой и дальше будут получать 100 тысяч гривен, однако тем, кто в тылу будут выплачивать только зарплату.

Об этом идет речь в сообщении Генштаба в социальных сетях.

Там заявили, что дополнительное денежное вознаграждение начисляется в зависимости от районов боевых действий и сложности задач, выполняемых бойцами.

"100 тысяч гривен в месяц по-прежнему сохранены защитникам, которые воюют непосредственно на переднем крае. 30 тысяч выплачивается военным, которые выполняют задачи в районах боевых действий, но не принимают непосредственного участия в боях с противником пропорционально времени выполнения, а также, кто находится на боевом дежурстве и принимает участие в отражении воздушных нападений противника, независимо от района выполнения задачи", — говорится в сообщении.

В Генштабе сообщили, что если военнослужащие находятся вне зоны боевых действий, в тылу, то дополнительные боевые выплаты им не начисляются, они будут получать только зарплату в размере 20100 грн.

"Убеждены, что в Вооруженных Силах Украины должна действовать справедливая система выплат, которая не будет создавать предпосылок к социальному напряжению в боевых подразделениях и будет с уважением относиться к воинам, которые рискуют собственной жизнью и здоровьем. Просим прекратить заниматься популизмом и сконцентрироваться на обороне нашего государства", — сообщили в Генштабе.

Напомним, Верховная Рада вернула военным доплаты в размере 30 тысяч гривен. Однако нардеп Ярослав Железняк заявлял, что проголосованная депутатами правка в закон не возвращает доплат, ведь для этого нужно решение Кабмина, а второе – наличие денег.

Также в Верховную Раду внесли постановление, блокирующее возврат доплат в 30 тыс. грн.

Отметим, что в феврале 2023 года изменился порядок выплат военнослужащим Сил обороны Украины и МВД. Они напрямую зависят от того, в каком районе находится военнослужащий, какова у него специфика и сложность боевых или специальных задач.

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