В Генштабе рассказали, что происходит на границе с Беларусью и Россией

В Генштабе рассказали, что происходит на границе с Беларусью и Россией

На Волынском и Полесском направлениях активных действий врагов не отмечается. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

Об этом 15 мая сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Как отмечается, военные подразделения Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы.

“На Северском направлении противник осуществляет усиленную охрану участка украинско-российской границы в Курской и Белгородской областях. Обстреливал наши территории и наносил ракетные авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Шипиловка и Шевченково Сумской области”, — рассказали в Генштабе ВСУ.

Напомним, что Россия проводит скрытую мобилизацию в ОРДЛО. Мужчин отправляют на передовую, в отношении женщин – собирают данные.

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