В Генштабе рассказали, что происходит на границе с Беларусью и Россией

На Волынском и Полесском направлениях активных действий врагов не отмечается. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.
Об этом 15 мая сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
Как отмечается, военные подразделения Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы.
“На Северском направлении противник осуществляет усиленную охрану участка украинско-российской границы в Курской и Белгородской областях. Обстреливал наши территории и наносил ракетные авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Шипиловка и Шевченково Сумской области”, — рассказали в Генштабе ВСУ.
Напомним, что Россия проводит скрытую мобилизацию в ОРДЛО. Мужчин отправляют на передовую, в отношении женщин – собирают данные.
Читайте также:
- Состав Львов – Черновцы снова будет курсировать: расписание
- Вступление Финляндии и Швеции в НАТО Столтенберг уверен, что компромисс с Турцией будет быстро найден
- Через "Дію" украинцы могут посетить судебное заседание и подписать документы: инструкция