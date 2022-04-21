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В Генштабе рассказали, что происходит с российской техникой на территории Беларуси

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В Генштабе рассказали, что происходит с российской техникой на территории Беларуси

Associated Press

На севере Украины признаков вражеского наступления нет.

В течение этих суток, 21 апреля, оккупанты на Волынском, Полесском и Сиверском направлениях активных действий не проводили.

Об этом говорится в строительстве Генштаба.

Признаков формирования наступательных группировок в этих направлениях не выявлено. Фиксируется существенное сокращение интенсивности движения колонн российской военной техники по территории Беларуси.

"Отдельные белорусские подразделения продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области оккупанты принудительно "мобилизуют" местных мужчин.

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