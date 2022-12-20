В Генштабе рассказали, что происходит у границы с Беларусью и других горячих направлениях

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает вести штурмовые действия.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассказали о текущей ситуации у белорусской границы, а также других горячих направлениях фронта и участках, расположенных у границ со страной-агрессором.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях на утро 20 декабря обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не выявлено. Подразделения вооруженных сил Беларуси и РФ продолжают находиться в приграничных с Украиной районах.

На Северском направлении минометные обстрелы подверглись населенным пунктам Тимоновичи, Карповичи и Костобобров Черниговской области и Нововасиловка, Кондратовка, Водологи, Запсилье и Ездецкое на Сумщине.

На Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Стрелка, Глубокое, Старица, Волчанск, Волоховка, Чугуновка и Двуречная Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Котляровка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Червонопоповка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает вести штурмовые действия, совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии по нашим позициям в районах тридцати населенных пунктов. В частности, это — Верхнекаменское, Берестовое, Яковлевка, Соледарь, Григоровка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры вдоль правого берега реки Днепр. Под поражение попали районы населенных пунктов Темировка, Красное, Малые Щербаки и Плавные Запорожской области и Чернобаевка, Антоновка, Херсон, Никольское, Токаревка и Милово Херсонской области.

Напомним, за 19 декабря подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов около 10 населенных пунктов. Россияне сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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