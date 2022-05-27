В Генштабе рассказали, что происходит в акваториях Черного и Азовского морей

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте.
Так, российские корабли в акваториях Черного и Азовского морей продолжают вести разведку.
Также вражеские суда пытаются изолировать район ведения боевых действий.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 27 мая.
"Корабли черноморского флота в акваториях Черного и Азовского морей продолжают исполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении", — отметили защитники.
Напомним, в Генштабе сообщили, что происходит на украино-белорусской границе. Угроза ракетных и авиационных ударов сохраняется.
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