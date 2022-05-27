В Генштабе рассказали, что происходит в акваториях Черного и Азовского морей

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте.

Так, российские корабли в акваториях Черного и Азовского морей продолжают вести разведку.

Также вражеские суда пытаются изолировать район ведения боевых действий.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 27 мая.

"Корабли черноморского флота в акваториях Черного и Азовского морей продолжают исполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении", — отметили защитники.

Напомним, в Генштабе сообщили, что происходит на украино-белорусской границе. Угроза ракетных и авиационных ударов сохраняется.

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