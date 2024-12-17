В Генштабе рассказали, где 17 декабря самая сложная ситуация на фронте

Украинские защитники делают все возможное, чтобы вытеснить врага из страны

Сейчас самая сложная ситуация на Лиманском и Покровском направлениях, где продолжаются многочисленные атаки и боеприкосновения. На Гуляйпольском направлении враг не предпринимал активных действий, в Приднепровском направлении атака врага была безуспешной.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Харьковское направление: Враг активно использует авиационные удары по району Волчанских Хуторов, применяет артиллерию и минометы для обстрелов населенных пунктов на приграничных территориях. В результате пострадали общины Сумщины и Харьковщины, среди которых Винторовка и Петрушевка.

Купянское направление: Российские кафиры сосредоточены на атаках на позиции Сил обороны в районе Лозовой. Враг пытается продвинуться вглубь украинской территории, однако наши войска успешно сдерживают наступление и наносят ответные удары.

Лиманское направление: Захватчики совершили семь атак на позиции украинских военных вблизи Вишневого, Твердохлебового, Зеленого Роща и других населенных пунктов Лиманского района. Пять из них до сих пор продолжаются. Противник активно применяет артиллерию и штурмовую тактику для прорыва обороны.

Северское направление: Враг атакует районы Белогоровки, Северского и Верхнекаменского, активно используя минометы и артиллерию. Две из восьми атак уже отбиты, однако бои продолжаются. Российские войска стремятся усилить давление на защитников этих территорий.

Краматорское направление: Российские войска атаковали районы Временного Яра и Ступочек, пытаясь потеснить оборону украинских войск. В то же время враг сбросил шесть управляемых авиационных бомб вблизи Пазено и Васюковки. Все попытки продвинуться были отражены.

Торецкое направление: Враг пытается прорвать оборону в районе Торецкой, где продолжаются три атаки. Одна из атак была успешно отбита нашими силами. Россияне активно применяют штурмовую тактику для вклинения в оборону, однако силы обороны оказываются более стойкими.

Покровское направление: Российские захватчики предприняли 13 попыток потеснить оборону в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского и других населенных пунктов. Шесть атак отбиты, а еще семь боестолкновений продолжаются. Противник продолжает штурмовать позиции, но наши войска эффективно удерживают оборону.

Кураховское направление: Российские войска совершили 15 атак на позиции украинских сил вблизи Солнцевки, Старых Тернов, Курахового и Янтарного. Девять атак были отбиты, что свидетельствует о высоком уровне устойчивости обороны в этом направлении.

Времевское направление: Враг атаковал пять раз на позиции у Константинопольского, Сухих Ялов и Новоселки. Одно боестолкновение продолжается, и наши войска успешно отражают вражеские попытки продвинуться на этом участке.

Гуляйпольское направление : Враг не совершал активных наступательных действий на этом направлении. Однако, украинские войска продолжают поддерживать устойчивую оборону в этом регионе.

Ореховское направление: Два боестолкновения произошли в районах Новоандреевки и Новоданиловки. Здесь враг активно применяет штурмовую авиацию, но попытки пробить оборону потерпели неудачу.

Приднепровское направление: Противник совершил безуспешную атаку, применяя штурмовую авиацию. Однако наши войска сумели отразить попытку прорыва, сохраняя контроль над территорией.

Курское направление: Продолжается операция в Курской области, где российские самолеты нанесли три удара пятью КАБ. Украинские войска успешно отбивают атаки и наносят ответные удары, в частности в приграничных районах.

Напомним, ВСУ отвергли россиян вблизи села Песчаное Покровского района. В самом Покровске вражеских ВРГ по состоянию на 16 декабря нет.

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